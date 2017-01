Estaleiros deteriorados de Lai Chi Vu vão ser demolidos

O Governo vai demolir em breve algumas das instalações dos estaleiros de Lai Chi Vun, em Coloane, que se encontram em mau estado e com falta de manutenção “para garantir a segurança pública”.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), “existem 11 lotes (X-5 até X-15) onde estão situados estaleiros em mau estado devido à falta de manutenção” e “correm riscos de queda da sua estrutura a qualquer momento”.

O organismo decidiu, por isso, proceder à demolição daquelas instalações, tendo já começado a retirar telhados de zinco, com a ajuda do Corpo de Bombeiros.

“Para garantir a segurança dos cidadãos e dos turistas, o governo da RAEM irá brevemente demolir as instalações dos referidos lotes. Tendo em conta que as instalações do lote X-12 e do lote X-15 se encontram na situação mais grave, estas instalações irão ser demolidas em primeiro lugar”, informa a DSAMA.