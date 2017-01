Director do MP de Hong Kong foi à vivenda de Cheoc Van porque queria comprar casa em Macau

Ian Greenville Cross, antigo Director do Ministério Público de Hong Kong, aproveitou uma vinda em missão a Macau para visitar a vivenda de Cheoc Van porque queria comprar uma casa no território. A revelação foi feita por Elsa Cheang, que cita uma funcionária que acompanhou o antigo procurador da vizinha Região Administrativa Especial.

João Santos Filipe

O antigo Director do Ministério Público de Hong Kong, Ian Greenville Cross, visitou a vivenda de Cheoc Van que alegadamente acolhia hóspedes do Ministério Público porque estava interessado em comprar uma casa em Macau. Esta é a versão de uma funcionária da Procuradoria do território que o acompanhou ao local, de acordo com Elsa Cheang Hang Chip, anterior chefe-adjunta de gabinete do antigo Procurador.

Segundo a acusação, desde 2000 que Ho Chio Meng utilizou uma vivenda em Cheoc Van para uso pessoal, fazendo com que o Ministério Público de Macau assumisse as despesas com a justificação de que era uma “vivenda de hospedagem” para visitantes em missão oficial à RAEM.

Ontem, quando foi questionada se efectivamente a vivenda tinha alguma vez servido para receber visitantes ligados aos órgãos judiciais de outras jurisdições, Elsa Cheang referiu que pelo menos Ian Greenville Cross tinha visitado o espaço. Entre os colegas dizia-se que ele só foi lá porque estava interessado em comprar uma casa em Macau na altura.

“Depois da constituição da RAEM o Director do Ministério Público veio a Macau e ele foi ao local acompanhado por pessoas do Ministério Público [do Território]. Acho que nessa altura o ex-Procurador [Ho Chio Meng] não estava lá”, afirmou Elsa Cheang. “Os meus colegas também me disseram que membros do Ministério Público da Província de Guangdong também estiveram noutras ocasiões em Cheoc Van”, frisou.

No entanto, a procuradora Kuok Un Man confrontou a funcionário do MP com o depoimento na fase de investigação, quando esta prestou declarações e sobre o facto de ter referido que Ian Greenville Cross tinha estado no local porque queria comprar uma casa.

“Uma colega que o acompanhou disse-me que ele queria comprar um imóvel em Macau e que foi lá ver a casa. Mas o ex-Procurador não estava lá nessa altura”, explicou. “Sobre as visitas de pessoas da Província de Guangdong à vivenda eu não tenho registo disso porque não foi tratado pelo meu departamento, portanto não posso confirmar”, clarificou.

Já em Dezembro, Ho Chio Meng tinha afirmado durante uma das sessões que Ian Greenville Cross gostava muita da zona de Cheoc Van e que acabou por comprar uma residência em Macau.

Elsa Cheang aponta o dedo a António Lai

Elsa Cheang, que apesar de ter trabalhado com o antigo-chefe do gabinete do Procurador, António Lai Kin Ian, não foi constituída arguida no caso conexo, explicou a razão de só ter abordado uma vez, através de uma carta, Ho Chio Meng sobre as ilegalidades nos contratos do Ministério Público.

“Não falei [sobre as ilegalidades nos contratos] com o ex-Procurador porque não quis afectar a relação com os colegas. Achei que os meus colegas iam acabar por perceber a gravidade e alterar a situação”, defendeu-se.

A funcionária do MP disse que partilhou sempre essas preocupações com António Lai, que nunca acolheu as suas opiniões. Elsa Cheang afirmou igualmente não saber se estas foram comunicadas a Ho Chio Meng.

O ex-Procurador do Ministério Público, Ho Chio Meng, está a ser julgado desde Dezembro por 1536 crimes. O julgamento do antigo responsável pela Procuradoria do território deverá ser reatado a 6 de Fevereiro, depois de uma pausa motivada pelas celebrações do novo Ano Lunar.