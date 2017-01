Comissão dos Assuntos Eleitorais para a AL foi ontem constituída

No final da semana passada, a secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, garantiu que o Governo iria constituir a Comissão de Assuntos Eleitorais para a Assembleia Legislativa ainda este mês e o organismo viu ontem a luz do dia. Um despacho, assinado pelo Chefe do Executivo e ontem publicado em Boletim Oficial, determina que a Comissão é presidida por Tong Hio Fong, juiz do tribunal de segunda instância. O organismo tem, entre outros, como vogais José Tavares e Eddie Kou, director dos Serviços de Administração e Função Pública.

