Bailarinos de Macau concluem formação nos ritmos de Dunhuang

Uma acção de formação trouxe até Macau uma especialista em danças de Dunhuang, na província de Gansu, província situada na região ocidental da República Popular da China. A iniciativa introduziu os entusiastas da dança locais nas especificidades daquele estilo inspirado nas imagens de Buda e na religião budista.

Ministrado por Shi Min, professora do Departamento de Dança Clássica e directora da Secção de Dança de Dunhuang da Academia de Dança de Pequim, o workshop “Gazing at Dunhuang – Source & Inheritance” (Olhando para Dunhuang – Origem e Herança), durou 12 horas distribuídas ao longo de três dias, entre sexta-feira a domingo, e incluiu aulas teóricas, prática de meditação e aprendizagem de movimentos. Os alunos aprenderem desde formas de respiração e posturas até conhecimentos sobre a história das Grutas de Mogao (tido como o maior conjunto de arte budista do mundo) e também sobre os desenvolvimentos artísticos contemporâneos de Dunhuang.

“Senti profundamente a curiosidade e a paixão dos dançarinos de Macau pela dança de Dunhuang e incentivei-os a perceber os pormenores de cada movimento a partir da sua fonte na cultura de Dunhuang”, revelou a professora, em jeito de balanço no final da passagem por Macau, sublinhando a importância de se “estudar criativamente e transportar o tesouro da cultura de geração em geração”.

Considerada uma das maiores autoridades no ensino e investigação em torno da Dança de Dunhuang, Shi Min publicou vários livros sobre o tema, entre os quais “Xinyu Dunhuang – Uma Antologia do Ensino e Investigação da Dança de Dunhuang”, “As Fadas Voadoras de Dunhuang – Tesouros Artísticos” ou “Metodologia de Criação em Dança de Dunhuang”. A especialista foi também a criadora da peça “Dunhuang não tem sono”.

A Associação de Dança Ieng Chi, organizadora do evento, vem desde 2012 dando atenção às danças de Dunhuang, tendo já promovido várias actuações e workshops em Macau, recorda o organismo em comunicado.