Serão quarenta, os autocarros com itinerários diurnos a prolongar as suas horas de serviço na noite de Ano Novo Lunar, saindo o último autocarro do terminal rodoviário à 1h do dia 28. Por outro lado, os itinerários dos autocarros nocturnos N1A e N3 vão aumentar a sua frequência, diminuindo o intervalo entre os veículos de 15 para 13 minutos, entre as 0h e as 2h30 do primeiro dia do Ano Novo Lunar.

