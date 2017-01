Ataque a hotel de Mogadíscio fez pelo menos 28 mortos

Vinte e oito pessoas morreram e 43 ficaram feridas em consequência de um assalto com armas ligeiras e dois carros-bomba levado a cabo ontem por um comando do grupo ‘jihadista’ Al-Shebab num hotel no centro de Mogadíscio.

“Registámos até agora 28 e 43 feridos. Isto é o que confirmámos com as nossas equipas, mas há outras ambulâncias que transportaram vítimas, não sabemos quantas”, indicou à agência France Presse, Abukadir Abdirahman Adem, director do principal serviço de ambulâncias na capital somali.

O assalto começou com o rebentamento de um carro bomba que se introduziu no famoso hotel Daya na capital somali, abrindo caminho a um grupo de terroristas que acederam ao interior daquele estabelecimento disparando indiscriminadamente.

Em seguida, um segundo carro-bomba explodiu nas imediações do hotel, causando muitos mortos e feridos, incluindo vários jornalistas que entretanto tinham acedido ao local.

Um ministro do Governo somali que no momento se encontrava dentro do hotel – junto ao Parlamento somali, no centro de Mogadíscio, e muito frequentado por políticos e pelos meios empresariais – disse à EFE que na altura do ataque decorria uma reunião entre grande número de deputados, no âmbito do processo eleitoral que decorre no país.