Associação de Squash assina pareceria na área da fisioterapia

A Associação de Squash de Macau assinou um acordo de cooperação com o centro de fisioterapia Step Forward Physiotherapy de forma a assegurar uma melhor condição física para os atletas desta modalidade do Território.

O acordo de cooperação, de acordo com uma nota de imprensa, foi assinado no dia 21 com o objectivo de fornecer treino específico de reforço dos principais músculos utilizados neste desporto e para assegurar uma melhor protecção dos mesmos.

William Kuan, presidente da Associação de Squash de Macau, afirmou que com esta cooperação os atletas vão ter condições para poderem conseguir alcançar melhores resultados.

Por sua vez, Lai Weng Hang, director do centro de fisioterapia, explicou que um dos erros mais comuns dos atletas é o facto de só se preocuparem com o tratamento das lesões depois do exercício, mas ignorarem o trabalho de preparação que pode evitar mazelas.

A cooperação vai permitir aos praticantes da modalidade participarem em várias sessões de trabalho físico para evitar lesões e exercício dos músculos.