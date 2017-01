Ano Novo Lunar: Governo promete reforço do combate ao ruído

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSPA), o Corpo de Polícia de Segurança Pública e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) estiveram ontem reunidos com o propósito de discutir estratégias de prevenção e combate ao ruído durante o Ano Novo Lunar, quadra pautada pela espontaneidade e pela efusividade.

O encontro de ontem serviu para que os três organismos acertassem a concertação de esforços, numa iniciativa que se deve traduzir por um reforço das acções de patrulhamento.

A PSP, o IACM e os Serviços de Protecção ambiental instam os residentes a assumirem uma postura de concordância para com a legislação em vigor, particularmente no que diz respeito à queima ilegal de panchões e fogo-de-artifício.

Os organismos governamentais recordam que colocaram ao serviço da população espaços onde a queima de explosivos pode ser conduzida em segurança.

As três entidades vão ainda reforçar as acções de patrulhamento e disponibilizar três linhas telefónicas com o objectivo de dar resposta a eventuais queixas. Uma das ligações, disponibilizada pelo Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais através do número 82955668 deverá estar disponível em permanência – 24 sobre 24 horas – durante a quadra festiva.