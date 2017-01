Alunos da MUST visitam campus de universidade espanhola

Mais de uma dezena de alunos da Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau (MUST) deslocaram-se até à cidade de Albacete, em Espanha, no

âmbito do programa “Study Abroad” promovido pela Faculdade de Humanidades e de Economia Empresarial da Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). A visita, que se prolongará por três semanas, arrancou com uma acção de boas-vindas e um passeio guiado pelas instalações do campus.

“Coincidindo com as férias de Ano Novo, este grupo de estudantes encontra-se no Campus de Albacete com o objectivo de trocarem impressões sobre os cursos ministrados em ambas as faculdades, bem como desenvolver outras actividades académicas e culturais, como ‘workshops’, seminários ou acções de intercâmbio, dentro ou fora do campus”, lê-se na página oficial da Universidade de Castilla-La Mancha.

A visita dos alunos de Macau é resultado de um convénio bilateral estabelecido entre a UCLM e a MUST e cumpre o propósito de os integrar na vida universitária da instituição académica espanhola.