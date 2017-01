Tiananmen à mexicana: Centenas de figurantes revivem os acontecimentos de Junho de 1971 na Cidade do México – a repressão de uma manifestação de estudantes que ficou conhecida como “Halconazo” – durante as filmagens da película “Roma”, pelo realizador Alfonso Cuarón. O elenco do filme simula a participação no protesto estudantil na Calçada México-Tacuba, fechada ao trânsito e transfigurada com veículos da época. Mario Guzmán/EPA

