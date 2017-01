Tradições de Macau, Hong Kong e Cantão dão o mote a exposição no IACM

Os elementos distintivos das tradições do Ano Novo Lunar da Província de Cantão e das Regiões Administrativas Especiais de Hong Kong e de Macau dão o mote à exposição que é esta tarde inaugurada, às 18h30, na Galeria de Exposições Temporárias do Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). “Uma Brisa Primaveril nas Terras Verdejantes do Sul – Exposição das Tradições do Ano Novo Lunar na Província de Guangdong, R.A.E. de Hong Kong e R.A.E. de Macau” é dinamizada por vários organismos das três regiões com o propósito de assinalar o Festival da Primavera. A exposição vai permanecer patente ao público até ao dia 19 do próximo mês.

Macau, palco da mostra, vai se fazer representar por “várias imagens dos tempos em que a cidade era uma pequena cidade ribeirinha, bem como alguns itens tradicionais, como mealheiros, calendários, panchões, fogos de artifício, envelopes vermelhos de ‘Lai Si’, caixas de doces, entre outros itens reminiscentes de tempos passados”, lê-se em comunicado do Instituto Cultural (IC).

Hong Kong, por sua vez, estará representado pelo ritual do barco a remos da cerimónia ‘Tai Hung Chiu’ que acontece nas zonas rurais dos Novos Territórios, as varinhas de adivinhação da divindade Wong Tai Sin, lanternas, o unicórnio Hakka, elementos do templo de Che Kung, em Sha Tin, e cartazes e panfletos de espectáculos de várias óperas cantonesas.

Na secção dedicada à Província de Guangdong, os visitantes poderão encontrar “vários tipos de xilografias Ninhua (gravuras de Ano Novo), lanternas com imagens realistas, recortes de papel requintados, esculturas em miniatura, papagaios de Yangjiang, bordados artesanais em contas de vidro e trajes regionais de ópera”, avançou o Instituto Cultural na nota de imprensa.

Liu Xiaochun, investigador do Centro de Investigação do Património Cultural Intangível da República Popular da China, estará em Macau para conduzir uma palestra sobre “O Povo de Guangdong Celebrando o Festival da Primavera” nos dias 11 e 12 de Fevereiro, a partir das 15h30, no Pavilhão Iong Sam Tong do Jardim Lou Lim Ioc. O responsável vai analisar as diversas tradições do Ano Novo Lunar em cinco regiões culturais da Província de Guangdong. A entrada é livre, mas a participação requer inscrição prévia.