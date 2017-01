“The Macau Kid” combate em casa no domingo

As duas noites de boxe da IBF em Macau chegaram a estar previstas para o Studio City, mas vão realizar-se afinal ali ao lado, na Arena do Cotai. Ao ringue irão subir 24 pugilistas profissionais da República Popular da China, de França, do Japão, do México, da Polónia, das Filipinas e da Tailândia.

O pugilista Ng Kuok Kun está confirmado como o representante de Macau na série de combates que integram a quinta Taça CCTV do Ano Novo Lunar Chinês, certame integrado nos Campeonatos Mundiais da Federação Internacional de Boxe (IBF), que se disputam entre domingo e segunda-feira em Macau. Conhecido pela alcunha de “The Macau Kid”, Ng defronta o tailandês Komsan Polsan, numa das lutas preliminares de domingo, na Arena do Venetian.

O lutador da casa, de 26 anos, irá assim tentar estender o seu palmarés invicto de 10 vitórias (seis delas por KO), a última das quais em Dezembro do ano passado, quando nocauteou outro tailandês, Weerachit Kitee, num combate realizado em Fuqing, na província chinesa de Fujian. Desta vez o adversário para esta contenda de pesos médios juniores – menos de 70 quilos – será o experiente Komsan Polsan, de 33 anos, que soma 33 vitórias (20 por KO) cinco derrotas e um empate. Polsan regressa em Macau aos ringues depois de ter saído derrotado do embate frente ao cazaque Alexandr Zhuravskiy, por nocaute técnico, em Setembro.

Mas os cabeças-de-cartaz da noite de domingo serão os dois combates que irão opor o francês Carlos Takam ao polaco Marcin Rekowski, em disputa pelo cinturão Intercontinantal de pesos pesados (para atletas com mais de 90 quilos) e o filipino Jerwin Ancajas ,que defende o título no Campeonato Mundial de pesos galo (até 52 quilos) diante do mexicano José Alfredo Rodríguez.

Na segunda-feira o estatuto de luta principal irá para o confronto pelo título no Mundial de pesos minimosca (até 47 quilos) entre a japonesa Etsuko Tada e a chinesa Cai Zongju.

Regresso do pugilismo ao Venetian

O evento da Federação Internacional de Boxe chegou a estar previsto para o Studio City, de acordo com alguns portais electrónicos ligados à modalidade, mas a Melco Crown Entertainment viria a afastar na semana passada essa hipótese, em declarações ao PONTO FINAL. Acabaria por ser confirmada ontem a Arena do Venetian como palco destas duas noites de boxe, no mesmo dia em que começaram a ser postos à venda os bilhetes. Os ingressos mais baratos custam 580 patacas.

