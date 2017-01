Os trabalhos de restauro do Pavilhão Zhengjiao Chanlin, no templo de Á-Ma só deverão ser empreendidos após o período do Ano Novo Lunar, anunciou ontem o Instituto Cultural em comunicado.

O organismo diz ter decidido a data das obras em conjunto com os responsáveis pela gestão do templo. A estrutura ardeu na madrugada do dia 10 de Fevereiro de 2016. As autoridades concluíram que um curto-circuito terá estado na origem do incêndio.