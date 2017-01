Sónia Chan “fugiu” de perguntas sobre futuras medidas para evitar “cunhas”

A secretária não quis falar do seu caso e esquivou-se à possibilidade de serem tomadas medidas no futuro para evitar contratações por “cunhas”. Apesar da insistência de António Ng Kuok Cheong e de Pereira Coutinho, Sónia Chan escudou-se na investigação que decorre no Comissariado Contra a Corrupção.

João Santos Filipe

A secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, esteve ontem na Assembleia Legislativa para responder às questões de António Ng Kuok Cheong e José Pereira Coutinho sobre as contratações através de “cunhas” na Administração Pública. Os dois deputados bem insistiram sobre o assunto, mas no final Sónia Chan pouco mais avançou do que o número dos diplomas em vigor que regulam a contratação dos funcionários públicos.

Na primeira intervenção do dia, Ng Kuok Cheong interrogou Sónia Chan sobre a forma como tencionava o Governo regulamentar a contratação de familiares dos dirigentes que ocupam altos cargos e como é que ia definir as regras para a contratação de pessoal sugerido por essas chefias. O deputado pró-democrata quis saber ainda se Chui Sai On tinha tinha tratado de apurar as responsabilidades dos casos recentes.

“Quanto ao meu caso, já antes fiz um esclarecimento ao público. O Comissariado Contra a Corrupção recebeu uma queixa e decorre uma investigação, por isso não devo comentar sobre este assunto”, avisou Sónia Chan.

Perante três perguntas concretas, a secretária mencionou as leis e regulamentos vigentes para a contratação de pessoal e sublinhou a determinação do Governo de “promover o aperfeiçoamento do regime de contratação”: “Pela sua resposta parece que está a fugir às minhas perguntas”, acusou o deputado da Associação Novo Macau. “Não tem nenhuma medida para evitar estes casos?”, insistiu, voltando a receber como resposta a indicação sobre os diplomas em vigor.

Coutinho fala em ponta do icebergue

Por sua vez, José Pereira Coutinho – que também endereçou ao Governo uma interpelação sobre o tema, afirmou que no lugar da secretária pedia a demissão porque “se tem um alto cargo público tem de assumir as responsabilidades”. O deputado e presidente da Associação dos Trabalhadores da Função Pública disse também que Sónia Chan devia levantar-se e pedir desculpa: “Não pode vir para aqui dizer apenas que há uma queixa no CCAC e não dizer mais nada”, apontou. José Pereira Coutinho defendeu que o caso que envolve Sónia Chan é apenas “a ponta do icebergue”, depois de Ho Chio Meng ter dito em Tribunal que tem uma lista com o nome das 14 pessoas que contratou pessoalmente para o Ministério Público.

O deputado voltou depois a insistir na pergunta das medidas que o Governo ia adoptar para que eventuais violações dos deveres de isenção e abusos de poder, como as que foram perpetradas por Sónia Chan e Florinda Chan, não se repetissem no futuro: “Não vale a pena repetir porque é a mesma resposta. Não vou prestar mais esclarecimentos sobre esse caso”, respondeu a secretária para a Administração e Justiça.

Os deputados Au Kam San e Leong Veng Chai defenderam, por sua vez, que o Governo devia actuar, visto que este tipo de casos é altamente prejudicial para a imagem do Executivo aos olhos das gerações mais novas.

Além de uma intervenção de Gabriel Tong a realçar que era discutível se era oportuno abordar o caso por este estar a ser investigado pelo CCAC, mais nenhum deputado à Assembleia Legislativa questionou a secretária.

O ex-Procurador do Ministério Público, actualmente a ser julgado por 1536 crimes, revelou numa das audiência que a secretária Sónia Chan lhe tinha ligado para recomendar a contratação de um familiar. A revelação foi confirmada pela própria secretária.