Polícia Judiciária nega rumor de entrada de notas falsas de 100 patacas em Macau

A Polícia Judiciária negou ontem um rumor que circula nas redes sociais que “muitas notas falsas de 100 patacas” entraram de forma ilegal no território.

De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, que cita a Polícia Judiciária, este rumor é o mesmo que esteve a circular nas redes sociais em Fevereiro de 2015, também nos dias anteriores ao Ano Novo Chinês.

A PJ explicou que não possui nenhum indício da entrada de notas falsificadas e explica que as fotos das notas exibidas online têm a mesma referencia do que em 2015, nomeadamente o código FS587404.

Apesar de pedirem aos cidadãos que se mantenham alerta, as autoridades lembram também aos residentes que tenham em conta a autenticidade da informação que partilham online para não causarem situações de pânico desnecessárias. Em caso de dúvida, a Polícia Judiciária pede para que as pessoas contactem os bancos ou as autoridades.