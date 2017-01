Pagcor diz que Jack Lam lhe deve 2,23 milhões de patacas

O Senado filipino promoveu na segunda-feira uma audiência com o propósito de analisar o caso que envolve Jack Lam Yin Lok. A Pagcor, entidade reguladora do sector do jogo nas Filipinas, sustenta que o magnata do território lhe deve mais de dois mil milhões de patacas.

A entidade reguladora da indústria do jogo das Filipinas sustenta que Jack Lam Yin Lok, presidente do Grupo Jimei, lhe deve 13,9 mil milhões de pesos filipinos – qualquer coisa como 2,23 milhões de patacas – em pagamentos decorrentes das operações conduzidas por empresas do magnata no arquipélago.

O número foi avançada na segunda-feira por um dirigente da Philippine Amusement and Gaming Corp, (Pagcor) entidade estatal que chama a si a supervisão da indústria dos casinos no país, durante uma audiência no Senado filipino.

Arnell Ignacio, que se notabilizou como comediante e actor e ocupa desde o ano passado o cargo de Vice-Presidente Associado da Pagcor para as Relações com a Comunidade não soube explicar como é que a entidade reguladora chegou ao montante. Ignacio lembra mesmo que a quantia não é mais do que uma estimativa preliminar, até porque a Pagcor “não tinha capacidade para monitorizar os ganhos obtidos por Jack Lam com os ganhos decorrentes das plataformas de jogo online pelo simples facto de se tratarem de operações ilegais”. Citado pelo portal GMA News, o dirigente da Pagcor sustenta que o magnata do território pagava à entidade reguladora apenas “um por cento dos proveitos que obtinha com a exploração do jogo VIP”.

No centro do braço-de-ferro que Jack Lam Yin Lok mantém com as autoridades filipinas estão diferentes apreciações da actividade das empresas do presidente do grupo Jimei nas Filipinas relativamente à quantidade e à natureza dos impostos que Lam teria que pagar ao Governo filipino.

Numa primeira instância, o empresário foi acusado pelo próprio presidente do país, Rodrigo Duterte, de suborno e de sabotagem económica. Depois, o departamento de Imigração das Filipinas acusou Jack Lam de empregar ilegalmente cidadãos estrangeiros. Por fim, a Pagcor ordenou o encerramento de todas as operações do grupo no arquipélago, justificando a decisão com o facto de o empresário não estar, alegadamente, a pagar os impostos devidos.

Na segunda-feira, durante a audiência no Senado, Arnell Ignacio deixou claro que a Pagcor “nunca autorizou as plataformas de jogo online do Sr. Lam”, tendo emitido licenças relativas à exploração de dois casinos, de salas VIP e de apostas por telefone.

Na semana passada, a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos confirmou ao portal GGRAsia que esteve discutida no início do mês com Jack Lam para discutir as operações do empresário nas Filipinas.

Em Macau, o grupo Jimei está alegadamente envolvido na gestão de uma sala VIP no complexo City of Dreams e explora o Casino Jimei, junto ao Hotel Grand Lapa, ainda que com uma licença especial da Sociedade de Jogos de Macau.

