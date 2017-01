As obras no Mercado Municipal do Patane decorrem dentro do prazo e os trabalhos principais vão estar concluídos até ao final do ano, de acordo com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

De acordo com o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais, já foi concluído o trabalho estrutural, sendo que agora estão a ser realizados os trabalhos no interior, como a colocação dos tijolos e de cabos.

O novo Mercado Municipal de Patane vai ter 13 andares, sendo que a estrutura anterior só tinha dois pisos. Nos primeiros pisos vai ser instalado o espaço para a venda de produtos frescos – como carne, peixe e vegetais – e ainda uma área reservada para uma eventual ligação ao futuro Metro Ligeiro. Vai ainda receber um parque público de estacionamento com cinco andares com capacidade para 103 motas e 136 carros.