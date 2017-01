Um médico com mais de 60 anos foi apanhado ontem na posse de uma arma ilegal, de acordo com informações divulgadas pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com o Corpo de Polícia de Segurança Pública, o individuo tinha relatado às autoridades que tinha perdido recentemente uma arma registada que possuía alegadamente para autodefesa.

Às autoridades, o clínico afirmou que a arma ilegal tinha sido encontrada junto dos aterros por um varredor.