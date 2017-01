Leong Veng Chai quer que promoções na função pública sejam justificadas

O deputado Leong Veng Chai defendeu ontem que o Governo devia explicar todas as acções de mobilidade interna, ou seja apresentar as razões que justificam promoções, despromoções e a transferência para outros organismos públicos. A mobilidade interna no seio do erário público deu o mote à interpelação oral que o deputado enunciou ontem na Assembleia Legislativa.

“A escolha dos governantes carece de transparência, pois é sempre descrita como uma ‘mobilidade ordinária de pessoal’, sem se prestar à população a devida fundamentação”, afirmou o deputado.

“Mais, o pessoal dirigente é personalidade pública, cujas decisões e acções vão acarretar influências e mudanças significativas para a sociedade. Assim, a população tem a necessidade de conhecer bem os fundamentos”, acrescentou, pedindo esclarecimentos sobre os critérios adoptados para as decisões.

No entanto, a secretária Sónia Chan explicou que de acordo com a lei que regula a apreciação do desempenho do pessoal da direcção que a informação “requer confidencialidade”: “De facto, o princípio da confidencialidade, para além de se aplicar ao pessoal da direcção, também se aplica ao processo de avaliação do desempenho da generalidade dos trabalhadores da função pública”, clarificou.

A reposta, porém, não foi do agrado do deputado José Pereira Coutinho que defendeu que esta é uma questão de “transparência”, pedido justificações para as transferências nas diferentes chefias: “As coisas têm de ser explicadas às pessoas. Você na área da Administração e Justiça tem essa responsabilidade, se você não consegue fazer isso como é que Macau vai passar”, questionou o deputado.

“Se não se explicam as mudanças como fica o moral dos trabalhadores? Desde que haja uma ‘cunha’ pode desempenhar determinada função? O seu tipo de resposta é uma rotina, ‘copy e paste’. Nem a li. Como é que vai continuar mais dois anos neste cargo?”, perguntou.