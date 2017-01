IACM inaugurou estátuas alusivas ao Ano do Galo

O Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais antecipou ontem a entrada no Ano Lunar do Galo com a inauguração de duas estátuas alusivas ao animal que vai reger o novo ciclo lunar. Com três metros de altura, as estátuas apresentam um galo com vestes festivas e com um papel votivo na mão em que está inscrita a frase “que tudo vá ao encontro dos seus desejos”. As estátuas, moldadas em fibra de vidro, estão instaladas no Jardim de Iao Hon e na Rotunda Leonel de Sousa, à saída da Ponte Nobre de Carvalho.

