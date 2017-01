Homem mata o próprio cão à paulada e esposa denuncia o caso à polícia

Um homem de 60 anos matou ontem o próprio cão à paulada por este não parar de ladrar. A notícia foi avançada pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau. A agressão ocorreu no próprio apartamento do idoso, situado num edifício na Rua Sul do Patane.

Irritado com o facto do cão não parar de ladrar, o homem de 60 anos pegou num pau e agrediu o animal na cabeça. Depois de ser atingido, o animal caiu inanimado. Perante o incidente, foi a própria esposa do agressor quem decidiu ligar para as autoridades e denunciar o caso.

O homem enfrenta agora a acusação do crime de crueldade contra animais, que de acordo com a lei de protecção dos animais actualmente em vigor é punido com uma pena de prisão de até um ano ou uma multa de 120 dias.