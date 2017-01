É imperativo resgatar as artes folclóricas locais”, diz presidente da Fundação Macau

Decorreu ontem a primeira reunião do ano sobre a nova edição da “Colectânea das Crónicas das 10 Artes e Cultura Étnicas e Folclóricas da China – Tomo de Macau”. No encontro marcaram presença o Centro para o Desenvolvimento da Literatura e Arte Étnica e Folclórica, representantes do Ministério da Cultura da República Popular da China e a Fundação Macau. os esboços da “Colectânea de Artes Performativas Folclóricas – Tomo de Macau” e da “Colectânea de Provérbios – Tomo de Macau” passou na fase de avaliação.

O presidente da Fundação Macau, Wu Zhiliang, disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que considera imperativo resgatar as artes folclóricas locais e que o organismo que dirige tem atribuído grande importância a essa necessidade. Depois de anos em que a Fundação Macau envidou esforços na coordenação de entrevistas e investigações, Wu Zhiliang considerou que os resultados ultrapassaram as expectativas estabelecidas.

O primeiro rascunho da “Colectânea de Artes Performativas Folclóricas – Tomo de Macau” tem enfoque na arte oral, nas formas de falar e cantar. As informações apresentadas na obra foram recolhidas de jornais antigos, templos, grupos teatrais, teatros e várias agremiações sociais e deram origem a um manuscrito de 300 mil palavras. Já a “Colectânea de Provérbios – Tomo de Macau” tem por base ditames que passam de boca em boca no território e foram agregados, no primeiro esboço, cerca de 8 mil ditados populares.