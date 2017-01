Dois tigres na jaula. Wang Tianpu e Su Rong conheceram sentenças

Wang, antigo presidente da Sinopec, foi condenado a quinze anos e meio de prisão. Já o antigo vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês teve pior sorte: Su Rong foi condenado a prisão perpétua e já fez saber que não vai recorrer do veredicto.

O ex-presidente da Sinopec, a principal refinaria da Ásia, foi ontem condenado a 15 anos e seis meses de prisão por corrupção, parte de uma campanha que atingiu várias figuras do sector petrolífero chinês.

Wang Tianpu, de 54 anos, chefiou a Sinopec entre 2011 e 2014, quando foi afastado na sequência da explosão de um oleoduto na cidade costeira de Qingdao, no leste do país, que provocou a morte a 62 pessoas e cerca de 136 feridos.

Wang foi ainda punido com uma multa de 3,2 milhões de yuan, avançou a agência oficial chinesa Xinhua. O tribunal intermédio de Nanchang, capital da província de Jiangxi, ordenou que os bens obtidos ilicitamente por Wang sejam confiscados e que os activos que ele desviou sejam devolvidos à Sinopec, de acordo com a televisão estatal CCTV.

A sentença surge menos de uma semana depois de Liao Yongyuan, antigo executivo na “empresa-mãe” da Sinopec – a CNPC – ter sido condenado a 15 anos de prisão, também por corrupção.

Wang foi acusado em Novembro de ter aceitado 33,5 milhões de yuan em subornos, segundo o órgão anti-corrupção do Partido Comunista Chinês.

Mais de uma centena de quadros dirigentes, alguns dos quais ministros, foram atingidos pela campanha anti-corrupção em curso na República Popular da China desde que o actual presidente Xi Jinping assumiu a chefia do PCC, em Novembro de 2012.

Xi prometeu combater os “tigres” e as “moscas”, numa alusão aos altos quadros do Partido Comunista Chinês que durante muito tempo pareciam agir com total impunidade.

Em 2015, a Comissão de Inspecção e Disciplina do PCC prometeu investigar os grandes grupos estatais.

A Sinopec ocupa o 2.º lugar da lista das “500 maiores companhias globais” identificadas pela revista Fortune, com receitas a rondar os 389 mil milhões de euros e 313 mil milhões em activos.

Prisão perpétua para Su Rong

Wang Tianpu não foi o único a conhecer ontem a sentença. Um outro tribunal chinês condenou a prisão perpétua o antigo vice-presidente do principal órgão de consulta do Partido Comunista Chinês (PCC) por aceitar milhões de dólares em subornos, engrossando a lista de altos quadros chineses condenados por corrupção.

Su Rong era antigo vice-presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, cargo com categoria superior à de ministro, quando foi colocado sob investigação, em Junho de 2014.

Na segunda-feira, foi considerado culpado de aceitar subornos, abuso de poder e de possuir “grande quantidades” em activos cuja origem não conseguiu explicar, anunciou um tribunal do norte da China.

Ex-primeiro secretário da organização do PCC na província de Jiangxi, leste da China, e filiado no partido desde 1970, Su Rong era um dos “tigres da corrupção”, escreveu a agência noticiosa oficial Xinhua, em Fevereiro passado.

Os observadores consideram, no entanto, que a China falhou em garantir a independência judiciária e uma imprensa livre, permitindo que a campanha de Xi esteja sujeita a influência política.

Os membros do partido suspeitos de corrupção são primeiro detidos e sujeitos a interrogatório pelo órgão anti-corrupção do partido, e só depois o caso transita para as instâncias judiciais.

Entre 2002 e 2014, Su aceitou subornos no valor de 116 milhões de yuan e possuía mais 80 milhões de yuan de origem desconhecida, detalhou o tribunal. Su Rong aceitou o veredicto e não vai recorrer.