O Chefe do Executivo teve ontem na Praça do Tap Seac, numa visita à Feira de Flores alusiva ao Ano Novo Lunar, tendo gasto 2 388 patacas. As despesas foram justificadas numa nota oficial como um incentivo “ao jovens empreendedores e inovadores”.

Segundo o comunicado, Fernando Chui Sai On “comprou dísticos de caligrafia chinesa de um calígrafo local, decorações de parede em madeira e flores, entre outros produtos”.