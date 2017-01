O Centro de Ciência de Macau vai celebrar o Ano Novo Lunar com actividades destinadas às famílias. A partir de sábado e até ao dia 1 de Fevereiro, decorrem entre seis e sete projecções na cúpula do Planetário e a galeria 9 do Centro de Exibições reabre com uma exposição subordinada ao tema “Física Mecânica”, composta por várias actividades interactivas que permitirão aos visitantes aprender sobre conceitos da disciplina. O centro estará de portas fechadas amanhã e na sexta-feira.

