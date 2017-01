Bombeiros destacam viaturas para o Templo de A-Má no primeiro dia do Ano Novo Lunar

Depois de um incêndio ter destruído parcialmente o Templo de A-Má na primeira noite do Ano Lunar do Macaco, há um ano, o Corpo de Bombeiros opta por prevenir para não ter que remediar. O organismo gizou um vasto leque de medidas com o propósito de garantir que as celebrações que se aproximam possam decorrer sem percalços. Na primeira noite do Ano do Galo, o Corpo de Bombeiros vai deslocar para o exterior do Templo de A-Má várias viaturas a título de precaução: “Para garantir a segurança dos moradores e evitar a destruição do Património Mundial de Macau, o Corpo de Bombeiros irá enviar viaturas de bombeiros ao Templo de A-Má à noite do dia 27 de Janeiro (véspera do Ano Novo Lunar)”, afirmou Leong Wai Seng ao PONTO FINAL.

Chefe assistente do Corpo de Bombeiros, Leong Wai Seng também avançou que serão enviados bombeiros e veículos à zona de queima e armazenamento de panchões e fogo-de-artifício em Macau e na Taipa, por forma a reduzir o risco de incêndio. Contudo, o carácter limitado das forças policiais destacadas é um dos aspectos que exige cooperação entre os agentes das forças de segurança e a população do território.

Ao longo deste mês, foram realizados encontros entre o Corpo de Bombeiros e diferentes associações de Macau. As iniciativas ficaram pautadas por palestras, discussão de trabalhos e troca de opiniões. No passado dia 6, o Corpo de Bombeiros reuniu-se com a Aliança de Povo de Instituição de Macau “de forma a discutir os trabalhos de prevenção contra o fogo e trocar opiniões com os responsáveis da referida instituição, esperando assim chegar ao objectivo de a protecção contra incêndios ser da responsabilidade de todos”, esclareceu Leong.

Entre as associações e organismos envolvidos nos trabalhos de prevenção estiveram a Delegação das Ilhas da União Geral das Associações dos Moradores de Macau (UGAMM), a Delegação da Zona Central da UGAMM e a Delegação da Zona Norte do Território da UGAMM, que receberam representantes do Corpo de Bombeiros nos dias 9, 13 e 19 deste mês, respectivamente.

A Associação de Administração de Propriedades de Macau e a Associação de Profissionais do Sector da Administração de Propriedades de Macau foram duas outras associações que também receberam soldados da paz para “efectuar colóquios com os responsáveis da instituição sobre os trabalhos de prevenção contra incêndios dos respectivos sectores e os riscos de incêndio que foram encontrados”, assinalou Leong Wai Seng. J.F.