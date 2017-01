Banco da China vai criar linha de financiamento de mil milhões de patacas

A Associação Comercial de Macau e o Banco da China assinaram ontem um acordo de cooperação tendo em vista a criação de uma linha de financiamento no valor de mil milhões de patacas. O novo fundo destina-se, sobretudo, ao fomento do programa de parceria entre as concessionárias de jogo e as pequenas e médias empresas do território.

Os representantes da instituição bancária prometeram avançar o mais depressa possível com a primeira tranche de financiamento. Durante o ano passado, o Banco da China concedeu empréstimos e providenciou serviços financeiros a mais de trinta mil pequenas e médias empresas de Macau, em processos que se saldaram pela movimentação de mais de 25 mil milhões de patacas.

Kou Hoi In, presidente da Associação Comercial de Macau, sublinhou que as pequenas e médias empresas do território necessitam de obter garantias de liquidez, depois de terem firmado contratos de aquisição com as concessionárias de jogo de Macau. A Associação Comercial de Macau espera que o acordo de parceria ontem assinado possa ajudar a colocar cobro às dificuldades financeiras das pequenas e médias empresas, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.