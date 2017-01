Ano Novo Lunar: Serviços de saúde vão funcionar regularmente

A Direcção dos Serviços de Saúde anunciou ontem que os serviços de emergência, internamentos e o Serviço de Urgências da Taipa do Hospital do Conde São Januário vão operar regularmente durante o período de festividades do Ano Novo Lunar. De sábado até ao dia 1 de Fevereiro, todos os centros de saúde vão fornecer serviços externos sem necessidade de marcação prévia e serviços de enfermaria. O Posto de Saúde Provisório de Seac Pai Van e o Posto de Saúde de Coloane vão providenciar serviços de enfermaria e atendimento médico, desde que solicitados por via telefónica.

