Afastada hipótese de passadeira na “Curva Melco”

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) descartou a hipótese de implantar uma passadeira na Rua dos Pescadores, no troço conhecido no âmbito do Grande Prémio de Macau como a “Curva Melco”, alegando restrições de ordem geográfica. O organismo considera, no entanto, alternativas para melhorar a segurança no local.

Numa carta assinada pelo director substituto da DSAT, Luís Correia Gageiro, enviada em resposta a uma interpelação escrita do deputado Mak Soi Kun, o organismo esclarece que “devido às limitações geográficas, não se reúnem condições para a criação de uma passadeira no meio do troço da Curva Melco”. Como alternativa, o organismo compromete-se a “estudar a viabilidade” da colocação de passagens superiores.

Os moradores da Rua dos Pescadores têm-se queixado da falta de condições de segurança com que são obrigados a atravessar a via naquela zona, o que levou Mak Soi Kun a avançar com a sua interpelação em Novembro.