Unay Émery reconhece interesse do PSG em Gonçalo Guedes

O avançado português Gonçalo Guedes, que alinha no Benfica, está entre os jogadores que estão a ser analisados pelo Paris Saint-Germain, admitiu ontem o treinador do tetracampeão francês, Unai Emery.

“É um bom jogador, que pode jogar na frente ou nas alas e que está na lista de nomes que estamos a analisar”, afirmou o técnico em conferência de imprensa, quando questionado sobre o interesse do clube no avançado ‘encarnado’.

Segundo o canal televisivo BeIn Sports, detido pelo catari Nasser Al-Khelaifi – que também é proprietário do clube parisiense – o avançado português, de 20 anos, já terá optado juntar-se aos tetracampeões franceses.

Gonçalo Guedes, que tem contrato com o Benfica até 2021, não alinhou no domingo frente ao Tondela (4-0), aparentemente, por opção técnica: “O treinador está aqui para tomar decisões e entendi que o Gonçalo (Guedes) não era indicado para este jogo porque tinha outros jogadores. Não tenho indicação nenhuma de que o Gonçalo vai sair. Não jogou porque entendi que não tinha que jogar”, afirmou o técnico do Benfica, no final do encontro, relativo à 18.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.