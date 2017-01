Crise láctea: Representantes do European Milk Board (EMB) pulverizam com leite em pó a entrada da sede do Conselho Europeu, durante uma cimeira de Ministros da Agricultura da União Europeia, em Bruxelas (Bélgica). O EMB queixa-se da crise em que o sector dos lacticínios está mergulhado, com a venda de leite em pó das reservas europeias de intervenção a adicionar pressão ao mercado. Stephanie LeCocq/EPA

