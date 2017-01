Suspeita de nova infecção pelo H7N9 foi falso alarme

O idoso de 70 anos que foi hospitalizado no domingo com febre, tosse e dificuldades respiratórias não está infectado, como se suspeitava, com o vírus H7N9. O diagnóstico foi ontem revelado pela Direcção dos Serviços de Saúde, que submeteu o paciente a uma série de exames de despistagem da patologia, obtendo resultados negativos relativamente à presença das estirpes responsáveis pela gripe aviária.

Aquando do internamento, no domingo, o idoso revelou que tinha estado em contacto com aves vivas num mercado da cidade continental de Zhuhai. Alarmados pelos dois casos de infecção humana registados pelos Serviços de Sáude recentemente, os Bombeiros não perderam tempo e remeteram o paciente para a Zona Especial do Serviço de Urgência do Centro Hospitalar Conde de São Januário.

Ontem, a Direcção dos Serviços de Saúde anunciou também que a mulher de 72 anos internada em meados do mês se encontra quase recuperada. A mulher permanece, no entanto, na ala de isolamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário.