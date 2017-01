Serviços de Protecção Ambiental instalaram redes de pesca no Canal dos Patos

A Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental deu por concluída a empreitada de instalação de redes de pesca no Canal dos Patas, noticiou ontem a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. O processo, que foi conduzido em estreita colaboração com as autoridades do Continente, tem por grande objectivo impedir que a subida da maré arraste para a área grandes quantidades de peixes mortos, a exemplo do que tem sucedido sempre que os níveis de oxigénio nas águas do Porto Exterior diminuem.

Os responsáveis pelos Serviços de Protecção Ambiental disseram ainda à Ou Mun Tin Toi que tencionam aproveitar o processo de construção de um novo posto fronteiriço na área para procurar solucionar o problema de poluição que afecta o Canal dos Patos. O Governo deu já por concluídos os trabalhos de receptação de três das bocas de esgoto que escoavam directamente para o Canal dos Patos. O Executivo vai dotar ainda a estação de tratamento de águas residuais do Parque Industrial Transfronteiriço de capacidade para um primeiro tratamento dos esgotos que eram canalizados para o Canal dos Patos. As águas residuais da zona do Canal dos Patos deverão, no entanto, ser tratadas na ETAR da Ilha Verde assim que a estrutura entrar em funcionamento.