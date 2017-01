Scott Kreeger reforça Galaxy

O antigo presidente e chefe de operações do casino norte-americano SLS Las Vegas, Scott Kreeger, reforçou no início do ano os quadros directivos do grupo Galaxy Entertainment, a pensar na quarta fase do empreendimento com o mesmo nome.

A notícia foi avançada pelo Las Vegas Review Journal, tendo Scott Kreeger abandonado o seu anterior emprego no dia 31 de Dezembro do ano passado. Kreeger tem uma vasta experiência na indústria do jogo de Las Vegas.

Nesta altura a operadora está ainda a trabalhar na terceira fase de expansão do casino Galaxy.