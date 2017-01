Revisão do regime de licença de condução especial continua por concluir

Kwan Tsui Hang interpelou o Governo sobre as irregularidades que se verificam na atribuição de licenças de condução especial aos motoristas não residentes que prestam serviços dentro do território, ainda que não seja bem vista a importação de mão-de-obra estrangeira. De acordo com a deputada, o uso abusivo desta licença reflecte-se nos serviços de autocarros prestados pelas operadoras de jogo.

O Governo deu o pontapé de saída nos trabalhos de revisão do regime jurídico que regula a questão mas, até ao momento, o processo de revisão legislativa ainda não está concluída: “São numerosos os motoristas portadores desta licença que trabalham nos autocarros dos casinos, que fazem ligação entre os casinos, os postos fronteiriços e o terminal marítimo Hong Kong-Macau, retirando emprego aos motoristas locais”, assinalou Kwan, na sua intervenção.

O vice-presidente da Direcção dos Serviços para os Assuntos do Tráfego, Luís Correia Gageiro, assumiu que há “a necessidade de definir normas sancionatórias” aos motoristas que cometem infracções no território, nomeadamente a “actualização de algumas multas”.

Ng Kuok Cheong salientou que “apesar do grande volume de acções de fiscalização” descobriu-se que uma boa parte dos veículos que cometem infracções entram e saem do território sem nunca ser responsabilizados: “Com tantas infracções, como é possível detectar se há entrada e saída de veículos, mas não é possível exigir a assumpção de responsabilidades?”, questiona o deputado pró-democrata.