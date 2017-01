Pequim quer lançar nova sonda lunar em Novembro

A República Popular da China planeia lançar, em finais de Novembro, a sua nova sonda lunar – a Chang E-5 – a primeira projectada para regressar à Terra, informou a Corporação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (CASC), citada pela imprensa oficial.

Esta missão, que será também a primeira a recolher amostras de forma automatizada, cumpre-se quatro anos depois do lançamento da última sonda lunar chinesa, que cessou operações em Agosto passado.

A Chang E-5 é composta por quatro módulos (de órbita, retorno, alunagem e ascensão), com um peso total de 8,2 toneladas e partirá desde o centro espacial Wenchang, situado na província insular de Hainão, no sul do país.

A missão terá três fases: órbita em redor da lua, aterragem e regresso. Após recolher amostras, o módulo que aterrará na superfície lunar irá depositá-las numa cápsula que regressará à terra.

A Chang E-5 será a quarta missão lunar da China, que está a preparar uma quinta, para 2018, com o nome Chang E 4 e destinada ao lado oculto da Lua.

Rússia e Estados Unidos enviaram várias missões à lua desde a década de 1960, mas a última alunagem – antes da viagem da Chang E-3 – foi realizada em 1976, pela então União Soviética.

O programa de exploração lunar chinês Chang E, nome de uma deusa que segundo uma lenda do país vive na Lua, lançou os seus primeiros dois satélites terrestres em 2007 e 2010.