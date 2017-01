Número de Internautas chineses superou a barreira dos 730 milhões

O número de cidadãos chineses ligados à Internet ultrapassou os 730 milhões, em 2016, revelou ontem o China Internet Network Information Center (CNNIC), numa altura em que a economia online se assume como um novo motor de crescimento.

A população chinesa online aumentou, no ano passado, 6,2 por cento, em termos homólogos, para 731 milhões. Mais de 95 por cento acede à rede através de smartphones, segundo o organismo regulador do sector.

O CNNIC revela que 201 milhões de pessoas, ou 27 por cento dos internautas, são oriundos do interior do país, o mais populoso do mundo, com cerca de 1.375 milhões de habitantes: “A pobreza impede um crescimento maior no número de internautas”, explicou Li Yi, especialista em tecnologias de informação, citado pelo jornal oficial Global Times.

Redes sociais e ferramentas online como o Facebook, Twitter, Google, Youtube ou Dropbox estão banidas na China, mas o comércio electrónico tem-se revelado vital na transição para um modelo económico assente no consumo.

O número de internautas que realizou pagamentos via carteiras digitais aumentou 31,2 por cento, face ao ano anterior, para 469 milhões, enquanto 208,6 milhões de chineses utilizam regularmente aplicações para encomendar comida.

O mesmo estudo indica que 91 empresas chinesas do ramo da internet estão cotadas em praças financeiras domésticas ou estrangeiras, valendo no total 5,4 biliões de yuan. Empresas como o gigante do comércio electrónico Alibaba, fundada pelo magnata Jack Ma, tornaram-se negócios multimilionários nos últimos anos, aproveitando o ‘boom’ da internet no país.

Só no dia dos solteiros do ano passado, que se celebra a 11 de Novembro, o Alibaba anunciou um volume de vendas total de 20 mil milhões de dólares. A Internet chinesa continua, porém, a ser uma das mais restringidas e vigiadas do mundo.

Em Novembro passado, a Assembleia Nacional Popular (ANP), o órgão legislativo da China, aprovou um controverso projecto de lei sobre segurança na Internet, que reforça os poderes do Governo para aceder a informação, obter registos de mensagens e bloquear a difusão de dados que considera ilegais.