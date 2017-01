Medidas para largada de passageiros na Rua Belchior Carneiro foram prolongadas

As medidas que impedem os autocarros de turismo de estacionar ou de parar para recolher passageiros na Rua Belchior Carneio, junto às Ruínas de São Paulo, entre as oito da manhã e as seis da tarde vão ser estendidas aos dias da semana a partir de Fevereiro. Inicialmente esta medida foi adoptada de forma experimental aos fins-de-semana, mas agora a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego decidiu prolongá-la aos dias de semana.

Os turistas, depois de visitarem as Ruínas de São Paulo e o centro da cidade, têm de se deslocar ao parque de estacionamento do Tap Seac para voltarem a embarcar nos autocarros.

Além disso, e de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, os veículos ficam proibidos de circular nas ruas de São Roque, Calçada da Igreja de São Lázaro e parte da Rua do Volong, entre as 08h30 e as 18h00.