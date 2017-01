Macau inicia apuramento para a Taça da Ásia frente ao Quirguistão

Quirguistão, Índia e Myanmar são os adversários que a selecção de futebol do território vai ter pela frente na última fase de qualificação para a Taça da Ásia em futebol. O primeiro jogo em casa da formação do Lótus está agendado para 13 de Junho frente ao Myanmar.

João Santos Filipe

Quirguistão, Índia e Myanmar são as formações que calharam em sorte a Macau no âmbito da fase final do processo de qualificação para a Taça das Nações Asiáticas em futebol. O sorteio para a prova decorreu ontem, em Abu Dhabi, com Macau a integrar o grupo A. O primeiro encontro prevê a deslocação da selecção de Macau ao Quirguistão, a 28 de Março, com o onze do território a ter pela frente o adversário melhor colocado no ranking da FIFA.

Ao PONTO FINAL, o seleccionar Joseph Tam Iao San admitiu que se trata de um sorteio complicado, com Macau a ter de enfrentar duas das equipas melhor posicionadas no ranking FIFA, nomeadamente o Quirguistão e a Índia: “O sorteio não foi o melhor porque temos duas equipas com mais qualidade da fase de qualificação no grupo, o Quirguistão e a Índia. Mas vamos unirmo-nos como grupo, prepararmo-nos e mentalizarmo-nos que temos de entrar a pensar nas vitórias”, afirmou Joseph Tam, ao PONTO FINAL.

“Começamos o grupo com uma deslocação difícil ao Quirguistão, que é uma equipa difícil de defrontar. Além disso é uma deslocação longa. Mas temos cerca de dois meses para preparar o encontro e no período do Ano Novo Chinês vamos ter a oportunidade de começar a treinar”, explicou.

O sorteio de ontem ditou igualmente que o primeiro jogo em Macau seja diante do Myanmar, numa partida agendada para 13 de Junho. Esta é teoricamente a equipa mais acessível do grupo e também a que Joseph Tam conhece melhor. Depois, a 5 de Setembro, Macau volta a jogar em casa, mas diante da Índia: “O Quirguistão é a formação com que estamos menos familiarizados. O Myanmar conheço bem, tive oportunidade de ver alguns do jogos mais recentes deles. Quanto à Índia também conhecemos, mas claro que vamos ter de analisar os últimos encontros internacionais destas selecções, assim como os jogadores”, destacou.

Depois segue-se a deslocação à Índia, a 10 de Outubro, a recepção ao Quirguistão, a 14 de Novembro, e por último a visita ao Myanmar, a 27 de Março do próximo ano. As equipas que terminem a fase de grupos nos primeiros dois lugares apuram-se para a Taça das Nações Asiáticos: “Não sei o que podemos esperar em termos de resultados, vamos fazer o nosso melhor e tentar estar na luta pelas vitórias. No primeiro jogo é muito importante ter um bom início de qualificação para mantermos os níveis de confiança”, defendeu.

À imagem do que sucede na Liga dos Campeões, o sorteio divide as equipas por potes de acordo com a posição que ocupam no ranking da FIFA. Como Macau ficou no grupo das equipas com menos pontos – o pote número quatro – teria sempre de defrontar equipas melhor posicionadas na tabela. Para a Taça Asiática apuram-se as duas melhores classificadas de cada grupo. A fase final da competição realiza-se nos Emirados Árabes Unidos em Janeiro de 2019.