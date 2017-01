IPM garante que curso de Relações Públicas é para manter

Dezenas de alunos do Instituto Politécnico de Macau estiveram até ontem em suspenso com a possibilidade de o curso que frequentam poder vir a encerrar, já que este ano lectivo não foi aberta qualquer turma no primeiro ano. Os responsáveis já vieram garantir que a suspensão é temporária, mas há quem se queixe de que o “pânico” podia ter sido evitado com mais comunicação.

Rodrigo de Matos

Supostos representantes de “alunos, pais e potenciais candidatos” à Licenciatura em Relações Públicas da Escola Superior de Ciências Empresariais, do Instituto Politécnico de Macau (IMP), enviaram ontem uma carta a toda a comunicação social queixando-se de que a instituição de ensino superior teria decidido não abrir este ano novas candidaturas ao curso, o que fazia temer pela extinção da licenciatura assim que fossem formados os alunos actualmente matriculados. Em declarações ao PONTO FINAL, responsáveis do Instituto Politécnico de Macau garantem que o curso não vai acabar e que se trata apenas de uma pausa de um ano para reavaliação do programa, motivada pela baixa procura. Para o ano lectivo de 2018/2019, o curso voltará a contar com uma turma do primeiro ano, garantem.

De acordo com a instituição liderada por Lei Heong Ieok , nos últimos anos, a procura do curso baixou consideravelmente: em 2016/2017, o número de candidatos atingiu apenas 64 por cento do verificado há três anos, e o nível de matrículas apenas 50 por cento, comparando os mesmos anos: “Isto prova que a procura deste tipo de formação, como ela está prevista, diminuiu. Além disso, o número de candidatos com sucesso nos exames de admissão foi muito baixo no último ano”, alegou Vivian Lei, directora do Serviço de Assuntos Académicos do Instituto Politécnico de Macau. A responsável explicou que o instituto levou em conta esses dados para “repensar o curso, em função da realidade e em função dos seus objectivos, estrutura e programas. Para o fazer, considerou que a melhor forma seria fazer uma suspensão de um ano nas admissões, em 2017/2018”.

Vivian Lei explica ainda que a suspensão afecta apenas as novas admissões e que para os estudantes actuais matriculados nos restantes anos do curso – do segundo ao quarto – “é garantida a conclusão normal da sua formação”, confirmando o que tinha sido adiantado ao PONTO FINAL momentos antes por Carlos André, coordenador do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do IPM.

Caso quisesse encerrar mesmo o curso, o IPM teria de avançar com pedidos nesse sentido ao Gabinete de Apoio ao Ensino Superior (GAES) e à Secretaria dos Assuntos Sociais e Cultura. Mas, para suspender a criação de uma nova turma durante um ano lectivo, o estabelecimento de ensino tem toda a autonomia, conforme confirmou ontem o GAES, num comunicado a respeito desta matéria.

Falta de comunicação num curso de comunicação

Seja como for, a inquietude vinha crescendo dentro daquele estabelecimento de ensino superior, entre alunos e professores, por desconhecimento sobre os planos do Instituto Politécnico para o curso. Muitos alunos dos outros anos da licenciatura vinham manifestando o seu descontentamento, em mensagens a que o PONTO FINAL teve acesso: o tom geral era de indignação e de desmotivação perante o cenário de saírem mais tarde para o mercado de trabalho com um diploma de um curso que já nem sequer existia, segundo acreditavam que iria acontecer. Um professor que pediu para não ser identificado afirmou acreditar que o curso iria acabar e estranhou que ninguém tivesse vindo explicar as razões: “O mais estranho é que nenhum professor recebeu sequer um email, nem foi informado de nada, e os alunos tão pouco”, assegurava, explicando que “os rumores começaram a espalhar-se” assim que o curso desapareceu misteriosamente das listas de opções para os novos candidatos ao ensino superior no novo ano lectivo. “Ninguém diz nada. Um curso de comunicação onde não há comunicação!”, queixa-se o docente.

Carlos André explicou que isso não tinha sido bem assim: “Os professores foram informados sobre a suspensão do curso por um ano. O que acontece é que muitos deles vivem acima da estratosfera. Mas repare que isso não é necessariamente mau. É sinal de que estão muito concentrados nas suas actividades investigativas. Por isso é que passam ao lado dessas pequenas decisões administrativas que lhes são comunicadas”, desdramatizou.