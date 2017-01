Indonésia: Zoo acusado de matar animais à fome

Um grupo de activistas indonésios acusa o Jardim Zoológico de Bandung de estar a matar à fome os seus animais, incluindo vários ursos-malaios, uma espécie ameaçada. Um vídeo recentemente publicado mostra os ursos, que aparecem muito magros e a implorar por comida.

O porta-voz do Jardim Zoológico nega as acusações, dizendo que os ursos são saudáveis e recebem alimento em quantidade suficiente. Os Zoos da Indonésia são conhecidos pelas suas condições inadequadas. Muitos deles ignoram mesmo os padrões estabelecidos pelo Governo do país.