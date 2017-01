Incêndio em sub-estação da CEM alarmou residentes da Rua da Serenidade

O Corpo de Bombeiros do território foi chamado, a meio da tarde de ontem, a extinguir um incêndio de pequenas dimensões na sub-estação de distribuição de electricidade da Rua da Serenidade. As chamas, que tiveram origem numa beata de um cigarro que terá sido atirada para o sistema de ventilação da estrutura, não danificaram as instalações, nem colocaram em causa o abastecimento de energia eléctrica à zona norte da cidade.

O fogo foi extinto por agentes do Corpo de Bombeiros com recurso a extintores. Depois de uma pequena investigação, a Companhia de Electricidade de Macau confirmou a versão avançada pelos soldados da paz, de que o incêndio terá sido provocado por um cigarro mal apagado que caiu sobre uma rime de lixo acumulado no interior da sub-estação. A empresa e as autoridades do território vão dar seguimento às investigações com o propósito de perceber se as chamas se ficaram a dever a um acto de negligência ou, pelo contrário, a uma acção intencional.