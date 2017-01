Uma dezena de passageiros de um autocarro da Transmac não ganharam para o susto quando se aperceberam de que estava a sair fumo das rodas do veículo em que seguiam. O incidente, que ocorreu ao início da manhã de ontem na Avenida dos Jardins dos Oceanos, na Taipa, obrigou à intervenção do Corpo de Bombeiros. Uma falha no sistema de travagem do veículo terá estado na origem da ocorrência, sustentam os soldados da paz.

