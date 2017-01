As autoridades de Taiwan estão preocupadas com o futuro de um grupo de mais de 270 pessoas detidas em Espanha no mês passado. Suspeitos de operarem uma rede de fraude telefónica, a grande maioria dos detidos é natural de Taiwan, mas correm o risco de ser extraditados para a República Popular da China. Caso sejam enviados para o Continente, os suspeitos – alguns com idade inferior a 20 anos – correm o risco de ser condenados a prisão perpétua.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...