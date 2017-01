Colina da Ilha Verde continua “carente de gestão eficaz”, diz deputado Ho Ion Sang

A questão da gestão da colina da Ilha Verde esteve em destaque na sessão plenária de ontem pela voz de Ho Ion Sang. Apesar do Plano de Ordenamento Urbanístico da Ilha Verde ter sido elaborado em 2009 e de a zona integrar a lista do Património de Macau, o deputado considera que ainda se verificam vários problemas sem solução aparente, que evidenciam o que diz ser uma “carência de gestão eficaz”.

Na zona onde está situado o antigo convento da Ilha Verde continuam a acumular-se “produtos altamente inflamáveis, como resíduos sólidos, materiais de construção, máquinas pesadas, baterias e pneus e o proliferar de poças de água imunda que favorecem a reprodução de mosquitos”, referiu Ho Ion Sang na interpelação que dirigiu ao Governo. Em resposta ao deputado, o secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, referiu o que lhe foi avançado pelo Instituto Cultural, a informação de que “a Ilha Verde é considerada uma área segura”.

+No entanto, o Governante admitiu que, apesar da sua tutela ser responsável pela gestão das questões relacionadas com o Património Cultural, no caso da colina da Ilha Verde os procedimentos complicam-se, uma vez que envolvem diferentes serviços e tutelas. Alexis Tam diz, ainda assim, que são envidados esforços substanciais no sentido de promover a higiene e a segurança na área: “No futuro é necessário haver cooperação interdepartamental para melhorar a comunicação entre os serviços”, reconheceu.

O reforço das acções de fiscalização na colina também fazem parte dos planos do Governo, mas a deputada Wong Kit Cheng lembrou que a medida “não contribui para a transferência das oficinas [que funcionam na colina] para outros locais”.

Ho Ion Sang também interpelou o Governo sobre o facto de o proprietário do terreno privado ainda não ter sido identificado, sublinhando que ainda não efectuou as obras de manutenção e protecção que lhe competem.

Alexis Tam reconheceu que “os proprietários privados devem respeitar a legislação [Lei de Salvaguarda do Património Cultural]”: “Estamos a pedir ajuda à conservatória para saber quem são os proprietários. Assim que recebermos os documentos, vamos avançar com os trabalhos [de preservação e manutenção da Ilha Verde]”, referiu o Governante.