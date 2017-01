C.S.I: Crime Série Ilustrada

Investimentira

Era uma amizade que já durava há uns anos. Que importa se o havia conhecido apenas através do WeChat? Porque é que alguém iria fingir ser consultor de investimentos de uma firma de Taiwan? Ele até mostrava perceber muito do assunto. Por isso, J., uma mulher de 30 anos de Macau, acreditou.

Em Novembro do ano passado, aquele amigo virtual disse que a sua empresa tinha um projecto de investimento de alta rentabilidade mas que, como funcionário da firma, não podia tomar parte no processo. J. aceitou, por isso, emprestar os seus dados para que ele fizesse a aplicação. Mandou-lhe tudo: identificação, dados bancários, endereço… Ficou contente por ele, quando, passada uma semana, o amigo lhe mandou uma foto de um talão com o valor do lucro que tinha obtido e que pretendia partilhar com ela. Disse que em breve deveria receber uma chamada de um funcionário da empresa, para que confirmasse os dados que já tinha fornecido.

E assim foi. Acontece que, segundo o tal funcionário, os dados não batiam certo com a informação fornecida. Admirada, J. resolveu contar tudo, revelando que o amigo a tinha usado para contornar as regras da empresa. O interlocutor disse que iria verificar a situação e, mais tarde, voltou a ligar para informar que ela e o amigo haviam incorrido num crime de falsificação de identidade, punível por lei. Mostrou-se sensível, no entanto, à sua boa-vontade e propôs uma solução para que a firma não avançasse com um processo: teria de abrir uma conta verdadeira em seu nome, com um investimento de 200 mil dólares (1,6 milhões de patacas), após o que poderia aceder aos lucros bloqueados pela operação anterior.

J. foi tirar satisfações ao amigo, que a acalmou pedindo imensas desculpas e garantindo que iria ele próprio tratar de angariar a verba solicitada e que ela não teria de desembolsar um único avo. Uma semana volvida, no entanto, lamentou não ter conseguido reunir a totalidade dos 200 mil dólares e pediu que ela entrasse com o restante, lembrando que o dinheiro continuava a pertencer-lhe e que a ela corresponderia a devida parcela dos lucros.

Depois de consultar a opinião da família, J. resolveu avançar – até para limpar o seu bom nome – e fez a transferência dos mais de 52 mil dólares (420 mil patacas) solicitados, para a conta do amigo, de quem, desde de então, nunca mais teve notícia. Desconfiada, dirigiu-se à empresa de Taiwan, que realmente existia, mas onde ninguém nunca tinha ouvido falar nem do amigo, nem do outro funcionário que fez a proposta de resolução do imbróglio. A suposta conta em seu nome também nunca existira. A queixa deu entrada na Polícia Judiciária, que está a investigar este engenhoso caso de burla.

Dar carro da confiança

M. tinha um automóvel usado com duas matrículas – uma de Macau, a outra da China – do qual se queria desfazer. Encontrou um intermediário que o ajudou a arranjar um comprador disposto a oferecer 230 mil dólares de Hong Kong (237 mil patacas) pelo veículo, no dia 14 deste mês.

O interessado, no entanto, comunicava que tinha urgência em receber o carro e o intermediário realizou a entrega do veículo em Zhuhai mediante o pagamento de um sinal de 130 mil dólares de Hong Kong (134 mil patacas), que M. aceitou perante a promessa de que o restante dinheiro seria pago dias mais tarde. Desde então, não voltou a conseguir contactar o revendedor. De paciência perdida, dirigiu-se à Polícia Judiciária para apresentar queixa.

Na sexta-feira passada, os agentes da Judiciária encontraram o intermediário no seu apartamento. O homem, de 47 anos, confessou ter agido de má fé: já tinha recebido desde o início o montante total do comprador do automóvel, mas resolveu ficar com parte do dinheiro para saldar as suas próprias despesas. O caso de abuso de confiança foi transferido para o Ministério Público.

O ciclo-junkie

Consumir drogas e conduzir veículos é um perigo e por isso é que é crime. E mesmo que o transporte seja uma inofensiva bicicleta, a brincadeira pode acabar mal. Foi o que aconteceu com C., um homem de 37 anos, que gosta de desfrutar dos efeitos estimulantes das metanfetaminas enquanto pedala no seu velocípede.

O comportamento do entusiasta da bicicleta não passou despercebido aos olhos dos agentes da Policia de Segurança Pública, na quinta-feira, quando guiava a sua bicicleta pela Rua João de Araújo. É que C. ia a pedalar em contramão. Não foi capaz de mostrar o BIR à polícia porque o havia perdido, mas garantia que já tinha dado conta do extravio às autoridades.

Os agentes desconfiaram do seu ar alucinado e resolveram revistar a sua mochila, onde encontraram duas palhinhas como as que são utilizadas para a inalação de certas drogas. Numa outra mala, presa à bicicleta, encontraram um saquinho de plástico com menos de um grama de uns cristais brancos que confirmaram tratar-se da droga conhecida como “ice”.

C.admitiu ser consumidor e revelou ter adquirido o material (droga e palhinhas) a um homem, na Avenida Dom João IV, no dia anterior.

Linha de massagem

Por apenas 200 patacas, N. e K. estavam a realizar, num apartamento da Rua Martinho Montenegro, um serviço que pôs um sorriso na cara de dezenas de homens: massagens que terminavam com actos sexuais.

Seguindo uma denúncia anónima, os agentes da Policia de Segurança Pública foram até ao apartamento e surpreenderam as duas mulheres em pleno local de trabalho (ilegal). Cada uma ocupava um dos três quartos da casa, sendo que o terceiro se encontrava vazio. Nos aposentos onde aviavam dezenas de clientes, um após outro, foram encontrados preservativos, toalhas e papel higiénico.

N., de 31 anos, disse ter chegado na quarta-feira, depois de ter conhecido pelo WeChat uma mulher que lhe propôs o negócio de usar o quarto para aquele fim, pagando uma renda diária de 500 patacas. Desde que chegou, afirma ter satisfeito cinco clientes e realizado mil patacas. Por sua vez, K., de 30 anos, tinha vindo antes – chegou dia 13 – tendo já atendido 50 clientes e recebido um total de 10 mil patacas.