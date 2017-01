Autoridades chinesas encerram um sexto dos campos de golfe do país

As autoridades do Continente ordenaram o encerramento de um sexto dos campos de golfe do país, desde 2011, revelou esta segunda-feira o principal organismo chinês de planeamento económico, numa política que visa poupar solo arável e água.

A agência noticiosa oficial Xinhua afirmou no domingo que os campos foram encerrados devido ao uso inapropriado de águas subterrâneas, terra arável ou terrenos em reservas naturais. As autoridades terão imposto ainda restrições em 65 outros campos, destaca a agência.

Pequim proibiu a construção de novos campos de golfe em 2004. Nessa altura, por todo o país havia pouco mais de 200.

A decisão visou proteger solo arável e recursos hídricos, mas o número de novos campos mais do que triplicou desde então. Os campos são apresentados numa fase inicial como sendo parques ou outros projectos, muitas vezes com a aprovação dos funcionários locais.

Em 2015, o Partido Comunista Chinês proibiu os seus 88 milhões de membros de jogar golfe, parte de uma campanha anti-corrupção que interditou também banquetes e a aceitação ou oferta de prendas consideradas caras.