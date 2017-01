Associação pede maior investimento na educação ambiental

Uma associação do sector do ambiente instou o Governo a reforçar o investimento feito na promoção de estratégias de protecção ambiental.

Em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau, o presidente da Associação para o Estudo da Ecologia, Kou Lot Fu, aplaude a iniciativa da Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental (DSAT) de espalhar pelo território pontos de recolha de pilhas usadas, mas considera que, por si só, a medida não se afigura como suficiente para promover uma mudança de hábitos.

O dirigente lembra que a taxa de reciclagem no território ainda é pouco significativa e defende que a população ainda não assimilou a importância do conceito. Kou Lot Fu sugere, por isso, que a DSPA reforce a promoção da educação ambiental não apenas junto das escolas, mas junto da população em geral.

O Governo, defende o dirigente, deve ser capaz de fazer passar a mensagem de que as pilhas usadas contêm metais e substâncias prejudiciais à saúde, ao mesmo tempo que elucida para a importância da adopção de práticas e métodos amigos do ambiente, como é o caso da reciclagem.

Actualmente, o Governo recorre a técnicas de solidificação para minimizar os riscos ambientais associados às pilhas usadas, mas Kou Lot Fu contesta a eficácia do método. O dirigente sustenta que o processo impede efectivamente que os materiais sejam reciclados e não resolve o problema de eventuais fugas de ácido acético, substância que se formando à medida que as pilhas se deterioram.

Kou sugere que o Governo entre em conversações com as autoridades da vizinha província de Cantão no sentido de construir uma central de reciclagem de pilhas e baterias que possam servir ambas as regiões.

Actualmente as pilhas e baterias recolhidas no território são enviadas para a Coreia do Sul para tratamento, revela à emissora em língua chinesa da Rádio Macau Wong Cheng Hong. O director Executivo da Kashun Environmental Protection Technology Co, Ltd explicou que recolhe cerca de oito toneladas de células cilíndricas e de baterias de lítio por ano junto dos hotéis e dos casinos do território.

O empresário considera que o custo com os transportes das pilhas usadas para foro da território e a falta de mão-de-obra qualificada para proceder à tarefa de recolha dos materiais contribui para a falta de popularidade das estratégias de reciclagem de Macau.

Wong Cheong Hong aplaude, ainda assim, a iniciativa do Governo de instalar pilhões por todo o território. Desde o início do ano, a Direcção dos Serviços de Protecção Ambiental já colocou oito dezenas de pontos de recolha noutros tantos locais de Macau.