Ano Novo Lunar: Hotéis do Cotai com lotação esgotada

A entrada no novo Ano Lunar deverá ser sinónimo de bons resultados para as concessionárias de jogo do território, a julgar pela taxa de ocupação das grandes unidades hoteleiras da strip do Cotai. De acordo com Karen Tang, analista do Deutsche Bank, a esmagadora maioria dos hotéis situados na zona apresentam-se com lotação esgotada entre o terceiro e o quinto dia do Ano do Galo.

O Deutsche Bank procedeu à análise dos preços dos quartos em 23 unidades hoteleiras do território e concluiu que as operadoras de jogo não têm razões de queixa: “Mais de 80 por cento dos 23 hotéis analisados estão completamente lotados entre 30 de Janeiro e 1 de Fevereiro. Apesar de possuir o maior inventório de quartos de hotel entre as concessionárias de jogo com interesses no território, a Sands China viu a lotação das unidades hoteleiras que explora no Cotai esgotar entre o terceiro e o quinto dia no Ano Novo Lunar”, explica Karen Tang, citada pelo blog Barron’s Asia.

“O Wynn Palace e o Wynn Macau estão completamente lotados entre 28 de Janeiro e 4 de Fevereiro, numa tendência que se revela bem mais animadora do que a registada durante a Semana Dourada do início de Outubro último”, complementa a analista do Deutsche Bank.

Os motivos para sorrir não se ficam apenas pelo número de reservas feitas, mas também pelos preços praticados: a estadia mais barata proposta pelas 23 unidades hoteleiras analisadas pelo Deutsche Bank é de 1882 dólares de Hong Kong, um montante 25 por cento superior ao proposto pela mesma unidade hoteleira para os primeiros dias de Outubro último.

O fortalecimento da procura teve óbvias repercussões no desempenho dos activos bolsistas das operadoras do território cotados no Hang Seng Index, que valorizaram entre um e dois por cento durante a sessão da última sexta-feira.