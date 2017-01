Zhuhai promete facilitar entrada de carros de Macau em Hengqin

As autoridades do vizinho município continental de Zhuhai vão facilitar a entrada de veículos do território na ilha da Montanha logo após o Ano Novo chinês. A garantia foi dada por Zheng Renhao em conferência de imprensa.

O autarca de Zhuhai operou uma balanço positivo da entrada em vigor, a 20 de Dezembro, do mecanismo que permite a circulação na ilha da Montanha de viaturas do território devidamente registadas. O governante assegura que as autoridades de Zhuhai mantêm uma comunicação muito próxima com o propósito de aperfeiçoar a medida e comprometeu-se a promover uma melhor implementação do mecanismo. No futuro a gestão da entrada de veículos de Macau em território continental poderá ser feita através de um sistema electrónico, revelou Zheng Renhao.